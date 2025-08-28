Ford, ABD'de 350 binden fazla aracını geri çağırıyor

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, ABD'de yüz binlerce aracını etkileyen geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan duyuruya göre, 355 bin 656 araç güvenlik riski nedeniyle servislere çağrıldı.

SORUN GÖSTERGE PANELİ EKRANINDA

Geri çağırmanın nedeni, etkilenen araçların gösterge paneli ekranının, uyarı ışıkları veya araç hızı gibi kritik bilgileri göstermede başarısız olması.

Bu durumun, sürüş esnasında ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği belirtiliyor.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma, 2025 ve 2026 model yılına ait F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD ve F-550 SD serisi kamyonetleri kapsıyor.

Ford, sorunu ücretsiz bir yazılım güncellemesi ile giderecek ve araç sahiplerini 2 Eylül'den itibaren bilgilendirmeye başlayacak.