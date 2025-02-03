Ford Bronco modellerinde kritik hata: Geri çağırmalar başladı

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Ford, popüler arazi aracı Bronco modelinde süspansiyon ile ilgili bir sorun tespit etti.

2021-2024 yılları arasında üretilen 149 bin 449 adet Bronco modelini etkileyen bu sorun, arka amortisörlerde korozyona bağlı olarak parçaların dağılmasına ve güvenlik riskine yol açabiliyor.

SORUNUN KAYNAĞI

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) belgelerine göre, sorun uzun flanşlı arka amortisörlerdeki dış rezervuar, amortisör gövdesi ve montaj flanşı arasındaki korozyondan kaynaklanıyor.

Korozyon zamanla aşırı aşınmaya ve dış rezervuar borusunun düşmesine neden olabiliyor.

ETKİLENEN MODELLER

Tüm Bronco versiyonları bu sorundan etkilenebilir, ancak özellikle "Yetenekli Süspansiyonlu" Badlands ve Sasquatch versiyonları daha riskli.

Ford, Mayıs 2024'ten itibaren üretilen Badlands ve Temmuz 2024'ten itibaren üretilen Sasquatch versiyonlarında kısa flanşlı amortisörlere geçtiğini açıkladı.

ÇÖZÜM HENÜZ YOK

Ford, sorunun farkında olduğunu ve bir çözüm üzerinde çalıştığını belirtti. Ancak, şu an için etkilenen araç sahiplerine herhangi bir tavsiyede bulunulmuyor.

Ford, etkilenen araç sahiplerini bilgilendireceğini ve çözüm bulunduğunda ücretsiz onarım yapacağını açıkladı. Araç sahiplerinin Ford'un resmi web sitesini veya bayilerini takip etmeleri öneriliyor.