Ford Bronco ve Edge Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar

Haber Merkezi

Ford, Bronco ve Edge modellerini Türkiye pazarına getirdi. Meksika ve Kanada'dan ithal edilen bu modeller, yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

FORD BRONCO FİYATLARI

1.5L EcoBoost Benzinli Big Bend Otomatik: 2.950.000 TL

1.5L EcoBoost Benzinli Outer Banks Otomatik: 3.550.000 TL

FORD EDGE FİYATLARI

2.0L EcoBoost Benzinli Select Otomatik: 3.950.000 TL

2.0L EcoBoost Benzinli Titanium Otomatik: 4.650.000 TL

Bronco ve Edge modellerinin yüksek fiyatlandırılmasının nedenleri arasında araçların Meksika ve Kanada'dan ithal edilmesi ve Türkiye'deki yüksek ÖTV oranları gösteriliyor.

Bronco ve Edge'in yüksek fiyatları, Türkiye pazarında tutunmalarını zorlaştırabilir. Tüketiciler, bu fiyatlarla daha donanımlı ve uygun fiyatlı alternatifleri tercih edebilirler.