Ford, bu yıl 90. kez geri çağırma programı başlattı: İşte sorunlu modeller

Amerikalı otomotiv devi Ford, bu yılki 90. geri çağırma kararını açıklayarak, potansiyel yakıt enjektörü sızıntısı nedeniyle yaklaşık 695 bin aracını servise çağırdı.

Çoğunlukla Bronco Sport ve Escape modellerini etkileyen bu sorunun, şirkete maliyetinin yaklaşık 570 milyon dolar olacağı belirtiliyor.

AYNI SORUN İÇİN ÜÇÜNCÜ GERİ ÇAĞIRMA

Bu sorunla ilgili ilk geri çağırma Kasım 2022'de yapılmış, ancak sunulan çözümün sorunun temel nedenini ele almadığı gerekçesiyle ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.

Görünen o ki, bu yeni ve daha kapsamlı geri çağırma, NHTSA'nın soruşturmasının bir sonucu olarak, önceki çağırmaları geçersiz kılmak ve daha fazla aracı kapsama almak için yapıldı.

GEÇİCİ ÇÖZÜM YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Ford, sorunun nihai çözümü için hala çalıştığını belirtirken, geçici bir çözüm olarak arızalı yakıt enjektörlerini tespit eden bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Araç sahipleri, yangın riskini azaltan bu güncellemeyi Ford veya Lincoln bayilerinde ücretsiz olarak yaptırabilirler.