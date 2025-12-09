Yeni Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomotiv devi Mercedes, popüler SUV modeli GLB'yi tamamen yenileyerek 2026 model yılı için gün yüzüne çıkardı.

İlk etapta sadece elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunulacak olan yeni nesil araç, hem 5 hem de 7 koltuklu versiyonlarıyla geniş ailelere hitap etmeyi sürdürüyor.

GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Tanıtılan giriş seviyesi GLB 250+ modeli, 268 beygir güç üreten arkadan itişli motoru ve 85 kWsa'lik bataryasıyla tek şarjda 630 kilometre menzil sunuyor.

Daha yüksek performans arayanlar için geliştirilen dört çeker GLB 350 4Matic ise 349 beygir güç ve 515 Nm tork değerleriyle 0'dan 100 km hıza sadece 5,5 saniyede ulaşıyor.

MODERN TASARIM VE DİJİTAL KOKPİT

Aracın dış tasarımında Vision EQXX konseptinden izler taşıyan dikey stop lambaları ve yıldız desenli gündüz LED'leri modern bir görünüm sergiliyor.

İç mekanda ise opsiyonel olarak sunulan ve ön konsolu boydan boya kaplayan üç ekranlı Mercedes Superscreen teknolojisi, sürücü ve yolculara üst düzey bir dijital deneyim vadediyor.

GELECEK PLANLARI

Markanın 800V mimarisi üzerine inşa ettiği yeni elektrikli GLB, hızlı şarj teknolojilerini destekleyerek kullanıcıların şarj süresini minimuma indiriyor.

Mercedes, elektrikli modellerin ardından önümüzdeki yıl daha uygun fiyatlı giriş seviyesi versiyonları ve hibrit motor seçeneklerini de piyasaya sürmeyi planlıyor.