Samsung, ilk One UI 8.5 beta güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Teknoloji devi Samsung, haftalardır süren sızıntıların ardından One UI 8.5 arayüzünün ilk beta sürümünü kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

Almanya'da resmen başlatılan güncelleme süreci, şu an için sadece Galaxy S25 serisi akıllı telefonları kapsıyor.

BETA PROGRAMINA NASIL KATILIM SAĞLANIR

Yeni arayüzü deneyimlemek isteyen kullanıcıların, öncelikle telefonlarında bulunan Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına kayıt olmaları gerekiyor.

Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından Ayarlar menüsündeki Yazılım Güncelleme kısmından "İndir ve yükle" seçeneği takip edilerek güncelleme cihaza kurulabiliyor.

DESTEKLENEN MODELLER

Samsung'un başlattığı bu test süreci yalnızca ana modeller olan Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra sahiplerini kapsıyor.

Şirketin geleneksel stratejisine paralel olarak Galaxy S25 FE ve Galaxy S25 Edge modelleri beta programına dahil edilmeyecek.

DAĞITIM TAKVİMİ VE ÜLKELER

Beta güncellemesinin bugün Almanya ile birlikte ABD, İngiltere ve Kore'deki kullanıcılara da sunulması bekleniyor.

Programın ikinci aşamasında ise test sürecine Hindistan ve Polonya da eklenecek.