Ford, kamera arızası nedeniyle 290 binden fazla aracını geri çağırdı

Ford, bazı F-250, F-350 ve F-450 model pickup'ları etkileyen büyük bir geri çağırma kararı aldı.

Toplamda 291 binden fazla aracı kapsayan kararın gerekçesi, 360 derece görüş kamerası sistemindeki bir arıza olarak gösterildi.

KAMERA SORUNU VAR

Açıklamaya göre bu arıza, belirli ışık koşullarında görüntünün hatalı gösterilmesine neden oluyor. Bu durum, sürücünün aracın arka tarafını görmesini zorlaştırarak kaza riskini artırabilir.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının postalanacağını açıkladı.

Nihai çözüm hazır olduğunda ise Ford yetkili servisleri, görüntü işleme modülü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.