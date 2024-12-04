Ford Otosan'ın ilk elektrikli otomobili yollara çıkıyor

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Türkiye'nin lider otomotiv üreticilerinden Ford Otosan, elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yapıyor.

Şirketin ilk tamamen elektrikli modeli olan Puma Gen-E, Romanya'daki Craiova fabrikasında üretiliyor ve Nisan ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

PUMA GEN-E'NİN ÖZELLİKLERİ

Puma Gen-E, şehir içinde 523 km, şehir dışında ise 376 km'ye kadar menzil sunuyor. Bu uzun menzil, aracın günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor.

Ayrıca, aracın yüzde 10-80 şarj doluluğuna ulaşması sadece 23 dakika sürüyor. Bu hızlı şarj özelliği, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük endişelerinden biri olan şarj süresini minimize ediyor.

Puma Gen-E, 8 saniyelik 0-100 km hızlanma süresiyle de performans açısından iddialı. Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken araç, aerodinamik yapısıyla da verimliliği artırıyor.

13.1 kWh/100 km enerji tüketimiyle sınıfının en verimli araçlarından biri olan Puma Gen-E, çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Puma Gen-E'nin iç mekanı, gelişmiş teknolojilerle donatıldı. Yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kablosuz bağlantı özellikleri, sürücülere konforlu ve bağlantılı bir sürüş deneyimi sunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINA YENİ BİR SOLUK

Ford Otosan, Puma Gen-E ile elektrikli araç pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alması beklenen Puma Gen-E, uygun fiyatıyla da dikkat çekecek.