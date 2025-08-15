Ford rekora koşuyor: Bu yıl 96. geri çağırmasını başlattı

Amerikalı otomotiv devi Ford, bu yılki geri çağırma (recall) sayısını 96'ya çıkararak endişe verici bir rekora doğru ilerliyor.

Şirketin son hamlesi ise daha önce geri çağırıp tamir ettiği araçları, yapılan işlemin hatalı olması nedeniyle tekrar servise çağırmak oldu.

HATALI TAMİR NEDENİYLE İKİNCİ KEZ ÇAĞRILDILAR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) verilerine göre, 2021 model 8 adet Mustang Mach-E, ikinci kez geri çağrılıyor.

Bu araçlar, 2024 yılında ABS sistemini devre dışı bırakabilen bir yazılım sorunu nedeniyle servise çağrılmış, ancak yapılan tamirin hatalı olduğu ortaya çıkmıştı.

SORUN FREN SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Söz konusu yazılım hatası, ABS ile birlikte elektronik denge kontrolü (ESC) ve çekiş kontrolü gibi sistemleri de devre dışı bırakabiliyordu.

Bu durum, fren mesafesinin uzamasına ve fren tepki süresinin artmasına neden olarak ciddi güvenlik riskleri oluşturuyordu.