Ford Transit, bu yıl 60. yıl dönümünü kutluyor

İlk kez 1965 yılında Avrupa'da sunulan ve sadece iki yıl sonra Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilmeye başlanan Ford Transit, ağustos ayında 60. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretilen model, yıllardır Avrupa’nın ekonomik kalkınmasında kilit bir rol oynuyor.

58 YILDIR TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR, AVRUPA EKONOMİSİNE GÜÇ VERİYOR

Ford Transit, 60 yıllık serüveninin 58 yılını Türkiye'de üretimde geçirdi. Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "Transit'i, 58 yıldır Türkiye’de üretiyoruz. Bu yaklaşım sayesinde Transit, sadece bir araç değil; işin kendisine değer katan, güvenilir bir yol arkadaşı haline geldi." dedi.

Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi (Cebr) raporuna göre, van kullanan işletmelerin Avrupa ekonomisine katkısı 2023 itibarıyla 1 trilyon euroya ulaştı.

Ford Pro’nun son 10 yıldır Avrupa’nın lider ticari araç markası olmasında transit ailesinin rolü büyük.

EFSANENİN GELECEĞİ: ELEKTRİKLİ E-TRANSIT

Efsane, günümüzde elektrikli versiyonlarıyla geleceğe taşınıyor. Ford Pro, Transit ailesindeki tüm araçların elektrikli versiyonlarını da sunuyor.

Avrupa'nın en çok satan tamamen elektrikli iki tonluk ticari aracı E-Transit ve bir tonluk segmentin lideri E-Transit Custom, Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretiliyor.

Bu elektrikli modeller, düşük sahip olma maliyeti ve gelişmiş bağlantılı teknolojileriyle ticari işletmelerin sıfır emisyonlu dönüşümüne katkı sağlıyor.

En yeni Transit nesli, Ford Pro’nun yazılım ve servis çözümleriyle tam entegre çalışarak verimliliği artırıyor.