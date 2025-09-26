Ford Trucks, yenilenen F-MAX modelini tanıttı

Ford Trucks, ağır ticari araç pazarının referans modeli olan ve 2019'da Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünü alan Ford F-MAX'in yenilenen versiyonunu tanıttı. Araç, ekim ayından itibaren Türkiye ve yurtdışında satışa sunulacak.

YENİ ECOTORQ MOTOR İLE YÜZDE 11,3 YAKIT TASARRUFU

Tamamen Ford Otosan'a ait fikri mülkiyet haklarıyla Eskişehir'de üretilen yeni Ford F-MAX, en büyük yeniliği motorunda sunuyor.

Yeni Ecotorq Gen2 motor, %11,3'e varan yakıt tasarrufunun yanı sıra yüksek performans ve verimlilik vaat ediyor.

Dış tasarımda ise gövdeyle bütünleşen yeni ön ızgara ve standart hale gelen siyah çerçeveli ön farlar dikkat çekiyor.

Güvenliği artıran "Gözcü Modu"na sahip Dijital Ayna Sistemi ise aerodinamik verimliliği de iyileştiriyor.

SÜRÜCÜ ODAKLI TEKNOLOJİK KABİN

Kabin içinde sürücüleri 12 inçlik Dijital Gösterge Ekranı ve 12.4 inçlik Multimedya Ekranı karşılıyor. Bu ekranlar, tema ve bilgi akışının kişiselleştirilmesine imkan tanıyor.

Kablosuz şarj, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma gibi donanımlar konforu artırırken, 13 dilde komut alabilen Gelişmiş Sesli Asistan da sürücünün yola odaklanmasına yardımcı oluyor.

Yatağın yanındaki 7 inçlik dokunmatik kontrol ünitesi ise dinlenme anında bile araç fonksiyonlarına erişim sağlıyor.