Ford, yeni elektrikli araç planlarını açıkladı: İlk model 2027'de

Son dönemde elektrikli araç pazarında rakiplerine karşı zorlanan Ford, "Model T" adını verdiği yeni stratejisiyle oyuna yeniden dahil olmaya hazırlanıyor.

Şirket, maliyetleri düşürecek yeni bir platform ve üretim sistemiyle uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştireceğini duyurdu.

İLK ARAÇ 2027'DE 30 BİN DOLARLIK BİR PICKUP OLACAK

Bu yeni strateji kapsamında üretilecek ilk model, 2027 yılında piyasaya sürülecek orta boyutlu bir elektrikli pickup olacak ve yaklaşık 30 bin dolarlık bir başlangıç fiyatı hedefleniyor.

Ford, bu aracın 0-100 km/s hızlanmasının EcoBoost motorlu bir Mustang'e çok yakın olacağını vadediyor.

VERİMLİLİK ODAKLI YENİ PLATFORM VE ÜRETİM

Bu uygun fiyatın arkasında, parça sayısını yüzde 20 azaltan ve montaj hızını yüzde 15 artıran "Ford Universal EV Platform" yatıyor.

Ayrıca, LFP batarya paketinin doğrudan aracın tabanı olarak kullanıldığı bu yapı, hem yol tutuşunu iyileştirecek hem de daha geniş bir iç mekan sunacak.