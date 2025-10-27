Ford'a yangın darbesi: Kâr beklentisi 1 milyar dolar düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford, 16 Eylül'de tedarikçisi Novelis’in New York’taki tesisinde çıkan yangının ardından yıllık faaliyet kâr beklentisi hedefini revize etti.

Şirket, beklentisini 6,5–7,5 milyar dolar aralığından 6–6,5 milyar dolara düşürdü.

ÜRETİM AKSADI

Yangın nedeniyle alüminyum sac üretiminin durması, Ford'un en çok satan F-150 ve F-serisi kamyon modellerinin üretiminde aksamalara yol açtı.

Şirket, bu açığı kapatmak için Michigan ve Kentucky’deki fabrikalarda 1000 kişilik ek istihdam sağlayacak ve üretimi 50 bin adet artıracak.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Ford, yangının etkisi hariç tutulduğunda, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Şirket, 2,4 milyar dolar net kâr ve 50,5 milyar dolarlık rekor gelir elde etti. Ancak bu çeyrekte 700 milyon dolarlık gümrük vergisi etkisi de görüldü.

Analistler, Ford'un Trump yönetiminin gümrük muafiyetleri sayesinde Avrupalı rakiplerine göre avantajlı olduğunu belirtiyor.