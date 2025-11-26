Ford'da yangın paniği: 20 binden fazla aracı ikinci kez geri çağırdı

Amerikan otomobil devi Ford, yangın tehlikesi nedeniyle 20 binden fazla şarj edilebilir hibrit (PHEV) aracını geri çağırıyor.

Aynı sorun sebebiyle ikinci kez yapılan bu işlem, daha önce uygulanan geçici düzeltmelerin başarısız olduğunu ortaya koydu.

ARAÇ SAHİPLERİNE ŞARJ KISITLAMASI UYARISI

Şirket yetkilileri kalıcı çözümün hala geliştirilme aşamasında olduğunu belirterek araç sahiplerini uyardı.

Kullanıcılara, sorun giderilene kadar bataryayı şarj etmemeleri ve araçlarını yalnızca "Auto EV" modunda kullanmaları tavsiye ediliyor.

HATALI HÜCRELER MACARİSTAN ÜRETİMİ

Geri çağırma, 2019 ile 2024 yılları arasında üretilen toplam 20 bin 558 adet Ford Escape ve Lincoln Corsair modelini kapsıyor.

NHTSA belgelerine göre, yangına neden olabilecek kısa devre riskli batarya hücreleri Samsung SDI tarafından Macaristan'da üretildi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ İŞE YARAMADI

Ford, daha önce batarya kontrol modülü yazılımını güncelleyerek sorunu çözmeye çalışmış, ancak Avrupa'da işlem gören 7 aracın yine de alev aldığı rapor edilmişti.

Bataryanın devre dışı kalması durumunda aracın tahrik sisteminin de kapandığı ve sürüş güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor.