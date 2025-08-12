Ford'dan 5 milyar dolarlık elektrikli araç hamlesi: Yeni platform geliyor



Amerikalı otomotiv devi Ford, elektrikli araçları daha erişilebilir kılmayı hedefleyen 5 milyar dolarlık devasa bir yatırım ve yeni bir strateji açıkladı.

Bu planın merkezinde, "Ford Universal EV Platformu" adı verilen tamamen yeni bir platform ve devrim niteliğinde bir üretim sistemi yer alıyor.

İLK MODEL 2027'DE 30 BİN DOLARLIK BİR PICKUP OLACAK

Bu yeni platform üzerine inşa edilecek ilk aracın, 2027 yılında 30 bin dolarlık bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülecek orta boy bir elektrikli pickup olacağı duyuruldu.

Ford, bu platformu kullanarak perakende ve ticari müşterilere yönelik farklı gövde stillerinde modeller de üretecek.

YENİ ÜRETİM SİSTEMİYLE YÜZDE 15 HIZ ARTIŞI

Ford ayrıca, "montaj ağacı" adını verdiği yeni bir üretim sistemiyle montaj süresini yüzde 15 oranında kısaltmayı hedefliyor.

Geleneksel tek hatlı üretim yerine aracın ana bölümlerinin ayrı hatlarda eş zamanlı olarak monte edileceği bu yöntem, verimliliği artırarak maliyetleri düşürecek.