Ford'dan yeni karar: F-150 Lightning üretimi durduruldu

Haber Merkezi

Ford, artan rekabet, azalan talep ve elektrikli araç işindeki kayıplar nedeniyle F-150 Lightning elektrikli pikap kamyonetinin üretimini kasım ortasından itibaren yaklaşık iki ay boyunca durduracak.

Bu kararın ardında, Tesla Cybertruck'ın Amerika'da en çok satan üçüncü elektrikli araç olarak Ford'un popüler Mach-E'sini geride bırakması yatıyor.

Ayrıca, General Motors'un üçüncü çeyrekte elektrikli araç satışlarında Ford'u geçmesi de etkili oldu.

FORD ZORLANIYOR

Ford, bu haftanın başlarında yaptığı bir kazanç görüşmesinde, Model e'nin (Ford'un elektrikli araç bölümü) tam yıllık gelirinin 1,2 milyar dolara ulaşmasını beklediğini, ancak yaklaşık 5,5 milyar dolarlık tahmini zararların da devam ettiğini açıkladı.

F-150 Lightning'in üretildiği Michigan, Dearborn'daki Rouge Elektrikli Araç Merkezi, 15 Kasım'da üretime ara verecek ve 6 Ocak 2025'e kadar kapalı kalacak.

Bu duraklama, tesisteki işten çıkarmaların ve ABD seçimleri öncesinde hükümetin elektrikli araçlara verdiği desteğin tartışılmasının ardından geldi.