GAC Group ve Huawei'den yeni premium otomobil markası geliyor

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Çinli otomotiv devi GAC Group, teknoloji devi Huawei ile iş birliğini yeni bir boyuta taşıyarak premium elektrikli araç pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

İki şirket, 30 Kasım 2024 tarihinde Guangzhou'da düzenlenen bir törenle yeni bir Yeni Enerji Aracı (NEV) markası oluşturmak için anlaşma imzaladı.

GAC Group, halihazırda Trumpchi, Aion ve Hyptec gibi markalara sahip. Yeni premium markasıyla GAC, Huawei'nin gelişmiş teknolojisini kullanarak NEV pazarında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

27 yıllık köklü geçmişiyle GAC, Huawei'nin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki uzmanlığıyla birleşerek yeni markanın hem ürün geliştirme hem de pazarlama alanlarında sinerji yaratmayı planlıyor.

YENİ MARKA HENÜZ İSİMSİZ

Anlaşmayı imzalayanlar arasında GAC Başkanı Zeng Qinghong, Genel Müdürü Feng Xingya, Huawei'nin Dönüşümlü Başkanı Eric Xu ve Akıllı Araç Çözümleri Birimi CEO'su Jin Yuzhi yer aldı. Yeni markanın ismi henüz açıklanmadı.

HUAWEI'NİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ İŞ BİRLİKLERİ

Huawei, otomotiv sektöründe farklı iş birliği modelleri uyguluyor. Bazı markalara sadece HarmonyOS ve diğer bileşenleri sağlarken, bazılarıyla daha derin bir iş birliği yaparak tam yığın akıllı otomobil çözümleri sunuyor.

"Huawei Inside" olarak bilinen bu model, Huawei'nin otomotiv sektöründeki etkisini artırıyor.

GAC ile yapılan anlaşma ise Huawei'nin "Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA)" iş modeli kapsamında yeni bir marka yaratma stratejisine dayanıyor.

Huawei, HIMA iş modeliyle Seres, Chery, BAIC Group ve JAC gibi markalarla da benzer iş birlikleri gerçekleştirmişti.

GAC ve Huawei arasındaki iş birliği geçmişe dayanıyor. Mayıs 2021'de iki şirket, L4 seviyesinde otonom sürüş teknolojisine sahip araçlar geliştirme planını duyurmuştu.