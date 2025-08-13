Geely'nin yeni hibrit sedan modeli Çin'de satışa çıktı

Çinli otomotiv devi Geely'nin performans odaklı markası Lynk & Co, 10 EM-P adını verdiği yeni şarj edilebilir hibrit sedan modelini Çin'de ön satışa çıkardı.

Araç, 523 beygirlik gücü ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

192 KM ELEKTRİKLİ MENZİL

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan otomobil, 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ve elektrik motorlarını birleştirerek toplamda 523 beygir güç ve 755 Nm tork üretiyor.

Daha büyük batarya seçeneğiyle 192 kilometreye kadar saf elektrikli menzil sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 5,1 saniyede tamamlıyor.

NVIDIA DESTEKLİ OTONOM SÜRÜŞ VE LÜKS İÇ MEKAN

Aracın teknoloji donanımları da oldukça iddialı; tavanında bulunan LiDAR sensörü, Nvidia Drive Thor işlemciyle çalışan G-Pilot H7 otonom sürüş sistemini destekliyor.

İç mekanda ise büyük ekranlar, 23 hoparlörlü Harman/Kardon ses sistemi ve entegre bir mini buzdolabı gibi lüks özellikler bulunuyor.

Geely'nin performans odaklı şarj edilebilir hibrit sedan modeli Lynk & Co 10 EM-P, Çin’de 26 bin 720 dolar başlangıç fiyatıyla ön satışa çıktı.



