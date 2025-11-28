Geely'nin yeni tanıttığı Galaxy V900 rekor kırdı: Tek araca 42 kişi sığdırdılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geely Galaxy, yeni minivan modeli V900 ile otomotiv dünyasında dikkat çeken ilginç bir rekora imza attı.

EREV güç aktarma organına sahip olan araç, kabinine tam 42 kişiyi sığdırarak Guinness Dünya Rekoru'nun yeni sahibi oldu.

SINIFININ EN İYİ İÇ MEKAN ALANI

Şirket yetkilileri, bu başarının aracın 8,41 metrekarelik iç alanı ve yüzde 91,8 gibi yüksek bir kullanım oranına sahip olmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Rekor denemesinde, ortalama boyu 170 cm olan 42 kadın dansçı aracın içerisine yerleşti.

Galaxy V900, 5360 mm uzunluk ve 3200 mm dingil mesafesiyle oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Araç, altı veya sekiz koltuklu versiyonlarla gelirken, dördüncü sıra koltuklar zemine tamamen katlanarak düz bir alan oluşturabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL

Minivanın kaputunun altında 161 beygir güç üreten 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli bir jeneratör yer alıyor. Araç, kullanıcılara 43,3 kWh ve 50 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile sunuluyor.

Galaxy V900, CLTC standartlarına göre 165 ila 202 kilometre arasında değişen saf elektrikli sürüş menzili vadediyor.

Bataryası boşaldığında ise aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7 litre olarak ölçülüyor.