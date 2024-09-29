General Motors 1700 çalışanını işten çıkaracak

ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), üretim ve maliyet düzenlemesi kapsamında yaklaşık 1700 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.
GM'nin bu kararı, küresel çapta otomotiv sektörünü etkileyen ekonomik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları ve elektrikli araçlara geçiş gibi faktörlerle yakından ilişkili.
Şirket, bu zorlu dönemde maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
GM'NİN İKİ AŞAMALI PLANI
Bir GM sözcüsü işten çıkarmaları doğruladı. Sözcü, işten çıkarma planının iki aşamalı olacağını açıkladı.
Açıklamasında şirket yetkilisi, işten çıkarmaların ilkinin 18 Kasım'da başlayacağını, 686 tam zamanlı işçiyi geçici olarak etkileyeceğini ve 250 geçici çalışanın işine son vereceklerini söyledi.
GM Sözcüsü, gelecek yıl 12 Ocak'ta başlayacak ikinci aşama kapsamında 759 tam zamanlı çalışanın geçici olarak işten çıkarılacağını doğruladı.
Şirket, geçtiğimiz ağustos ayında da yazılım ve hizmet birimlerinde dünya çapında 1000'den fazla maaşlı çalışanı işten çıkarmıştı.
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