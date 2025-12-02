General Motors Türkiye'ye geri dönüyor: İşte gelecek ilk modeller

- General Motors, Tur Oto ile anlaşarak Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarıyla Türkiye pazarına geri dönüyor.
- İlk etapta Chevrolet'nin Tahoe High Country, Suburban High Country ve Corvette Z06, GMC'nin Sierra Denali ve Yukon Denali, Cadillac'ın ise Escalade modeli sunulacak.
- 2026'dan itibaren showroom, satış sonrası tesisler ve dijital altyapıyla Türkiye'de güçlü bir yapı kurulacak.
General Motors, Tur Oto ile imzaladığı temsilcilik anlaşmasıyla birlikte Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını Türkiye pazarında yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor.
2015 yılında Avrupa pazarından çekilen dev üretici, 2026 yılından itibaren showroom'lar, satış sonrası tesisler ve dijital altyapı yatırımlarıyla Türkiye'de güçlü bir yapılanmaya gidecek.
EFSANE MODELLER SATIŞA SUNULACAK
Yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye ilk etapta Chevrolet'nin Tahoe High Country, Suburban High Country ve Corvette Z06 modelleri getirilecek.
GMC cephesinde Sierra Denali ve Yukon Denali modelleri listelenirken, Cadillac markası ise lüks SUV segmentindeki iddialı temsilcisi Escalade ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
FİYATLAR YÜKSEK OLACAK
GM'nin Avrupa operasyonlarıyla entegre bir şekilde yürütülecek olan süreçte, yedek parça ve garanti hizmetleri de Tur Oto güvencesiyle sağlanacak.
Henüz resmi bir fiyat listesi paylaşılmasa da getirilecek araçların segmentleri ve motor hacimleri göz önüne alındığında satış fiyatlarının oldukça yüksek olması bekleniyor.