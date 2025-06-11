General Motors'tan benzinli araçlara 4 milyar dolarlık yatırım

Haber Merkezi

ABD merkezli otomotiv devi General Motors (GM), elektrikli araç pazarındaki yavaşlamayı ve içten yanmalı motorlu araçlara olan güçlü talebi dikkate alarak stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti.

Şirket, benzinli araç üretimini artırmak amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde ABD'deki üç tesisine toplam 4 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Özellikle, daha önce 2026'da elektrikli kamyon üretimine başlaması planlanan Michigan'daki Orion Assembly tesisi, bu kararla birlikte 2027'nin başında benzinle çalışan tam boy SUV ve hafif hizmet kamyonetleri üretmeye başlayacak.

Bu hamle, Beyaz Saray tarafından da yerli üretimi teşvik ettiği için olumlu karşılandı.

GM'NİN HEDEFİYLE ÇELİŞİYOR

GM'nin bu strateji değişikliği, şirketin daha önce ilan ettiği "2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araç üretimini tamamen durdurma" hedefiyle çelişiyor gibi görünüyor.

Bu durum, otomotiv devinin pazar gerçeklerine göre planlarını esnettiğini ve elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş olabileceğini kabul ettiğini gösteriyor.

Uzmanlar, General Motors’un bu kararının yalnızca kendi stratejisi için değil, küresel otomotiv sektöründeki elektrifikasyon takvimleri için de yeni bir döneme işaret edebileceğine dikkat çekiyor.

Karar, iç pazarda benzinli araçlara olan talebin hala ne kadar güçlü olduğunu da kanıtlıyor.