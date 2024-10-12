General Motors'tan yeni karar: Ultium markasından vazgeçiyor

Haber Merkezi

General Motors (GM), elektrikli araç stratejisinde önemli değişikliklere gidiyor. 2024 yılında elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yakalamasına rağmen, Amerikan otomobil devi, bataryalarını Ultium markası altında pazarlamaktan vazgeçeceğini duyurdu.

Daha da önemlisi, şirket "tek tip hücre her araca uyar" stratejisini terk ederek, gelecek elektrikli araçlarında daha geniş bir yelpazede hücre kimyası ve fiziksel format kullanacak.

2020'DE TANITILMIŞTI

GM, Ultium markasını ilk olarak Mart 2020'de, 2023 yılına kadar ABD'de 22 yeni elektrikli modelin satışa sunulmasını öngören, büyük yankı uyandıran bir elektrikli araç planının parçası olarak tanıtmıştı.

Şirket, LG Chem ile Ultium Cells LLC adında 2,3 milyar dolarlık bir ortak girişim kurmuş ve tüm markaları genelinde ortak bir batarya ailesi kullanma kararı almıştı.

Bu bataryalar, nikel mangan kobalt alüminyum kimyasına sahip ve 50 kWh kadar küçük veya Hummer ve Silverado EV'lerde bulunan 200 kWh'den daha büyük paketler için modüller halinde birleştirilebilen kese hücre formatındaydı.

GM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mary Barra, Ultium hücrelerinin "platformun ömrünün başlarında" önemli bir eşik olan 100 dolar/kWh bariyerinin altına düşeceğini belirtmişti.

İŞLER BEKLENİLDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Ancak işler, GM'nin 2020 başında umduğu gibi gitmedi. Ultium'un tanıtımı, ABD'nin COVID-19'u ulusal acil durum ilan etmesinden sadece iki hafta önce gerçekleşti.

Ofis çalışanları evlerine gönderildi ve bazı GM fabrikaları, araba ve kamyon yerine vantilatör ve kişisel koruyucu ekipman üretmeye odaklandı.

Bu durum, birçok zaman çizelgesini geriye itti, ancak elektrikli araçlarla ilgili sıkıntılar bununla da bitmedi.

Ultium Cells, bol miktarda hücre üretebilirken, hücreleri modüller halinde birleştirmesi gereken robotlar görevlerini yerine getiremedi ve bu da Ultium tabanlı elektrikli araç üretimini yavaşlattı.