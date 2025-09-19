Hem yakıt hem yük performansıyla öne çıkıyor! İşte en iyi ticari araçlar

Türkiye’de küçük işletmelerin ve esnafın en büyük yardımcısı olan hafif ticari araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle tekstil, marketçilik ve küçük ölçekli taşımacılık yapanların ilk tercihi haline gelen bu araçlar, hem şehir içi pratikliği hem de geniş yük kapasitesiyle öne çıkıyor.

Panelvan, kamyonet ve pikap sınıfındaki modeller, 600 kilogramdan 1 tona kadar ulaşan taşıma kapasiteleriyle esnafa önemli kolaylık sağlıyor. Sadece yük hacimleriyle değil, yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetleriyle de işletmelerin bütçesine katkı sunuyor.

Otomotiv uzmanları, artan taleple birlikte hafif ticari segmentin sektörde artık sadece bir alternatif değil, güçlü bir oyuncu haline geldiğini belirtiyor.

EN YÜKSEK KAPASİTEYE SAHİP TİCARİ ARAÇLAR

Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve yakıt tasarrufu ile dikkat çeken bu modeller, hem şehir içi kullanımlarda hem de kısa mesafeli taşımacılıkta kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. İşte o modeller:

Peugeot Rifter Cargo: 650 – 1.000 kg

Toyota Proace City Cargo: 650 – 1.000 kg

Opel Combo Cargo: 650 – 1.000 kg

Volkswagen Caddy Cargo: 650 – 800 kg

Ford Tourneo Courier (ticari versiyon): 550 – 660 kg

Ford Transit Connect: 600 – 1.000 kg

Ford Transit Courier: 550 – 660 kg

Renault Kangoo Van: 650 – 1.000 kg

Peugeot Partner Van: 650 – 1.000 kg

Citroen Berlingo Van: 650 – 1.000 kg

Fiat Fiorino Cargo: 610 – 660 kg

Fiat Doblo Cargo: 750 – 1.000 kg