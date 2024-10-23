Honda, ABD'de 720 binden fazla aracını geri çağırdı

Haber Merkezi

Honda, ABD'de 720 binden fazla aracını yüksek basınçlı yakıt pompasında oluşabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Sorunun, yakıt pompasının çatlamasına ve yakıt sızıntısına yol açabileceği belirtiliyor. Bu durum, potansiyel yangın riskini beraberinde getiriyor.

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Honda'nın bu geri çağırma kararını duyurdu.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR

Geri çağırma kapsamında 2019-2022 yılları arasında üretilen bazı CR-V, HR-V, Accord ve Insight modelleri bulunuyor. Toplamda 720.800'den fazla aracın etkilendiği belirtiliyor.

SORUNLU YAKIT POMPASI DEĞİŞTİRİLECEK

Honda, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerine ücretsiz olarak yeni yakıt pompası takacak. Araç sahiplerine Aralık ayından itibaren bilgilendirme yapılacak ve servis randevusu almaları istenecek.

Honda, yaptığı açıklamada, müşteri güvenliğinin öncelikli olduğunu ve bu geri çağırma kararının bu doğrultuda alındığını vurguladı. Şirket, araç sahiplerinin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.