Honda Civic modellerinde şubat ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

Honda, yenilenen sedan modeli Civic Elegance+ ECO için şubat ayına özel satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

1.5 litrelik VTEC Turbo LPG'li motor seçeneğiyle sunulan Civic Elegance+ ECO, hem performansı hem de yakıt ekonomisiyle dikkat çekiyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Civic Elegance+ ECO modelinde 42 bin TL indirim ve 300 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Bu fırsat, Honda Sensing güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle donatılmış Civic Elegance+ ECO modeline sahip olmak isteyenler için hayata geçirildi.