Honda, Eylül 2025 fiyatlarını açıkladı: Hem zam var hem indirim

Japon otomotiv devi Honda, eylül ayı boyunca geçerli olacak güncel sıfır araç fiyat listesini resmi olarak açıkladı.

Markanın bu ayki stratejisi, bazı modellerde zam, bazılarında indirim ve bazılarında ise fiyatları sabit tutma şeklinde oldu.

ZAMLANAN VE İNDİRİME GİREN MODELLER

Yeni listeye göre, HR-V e:HEV modeline indirim yapılırken, Jazz e:HEV ve Type-R modellerinin fiyatlarında artışa gidildi.

HR-V e:HEV'in başlangıç fiyatı 2 milyon 260 bin TL'den 2 milyon 160 bin TL'ye düşürüldü.

CİVİC VE CR-V'NİN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Türkiye'de en çok ilgi gören modellerden biri olan Civic'in fiyatı, bu ay sabit kalarak 2 milyon 270 bin TL'den başladı.

Markanın SUV modeli CR-V e:HEV'in fiyatı da 5 milyon 970 bin TL olarak değişmeden kaldı.

Jazz e:HEV - 1 milyon 580 bin TL > 1 milyon 610 bin TL

HR-V e:HEV - 2 milyon 260 bin TL > 2 milyon 160 bin TL

Civic - 2 milyon 270 bin TL > 2 milyon 270 bin TL

Type-R - 4 milyon 633 bin TL > 4 milyon 840 bin TL

CR-V e:HEV - 5 milyon 970 bin TL > 5 milyon 970 bin TL