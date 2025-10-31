Honda, şimdiye kadarki en ucuz elektrikli otomobilini duyurdu: Super-ONE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japon otomobil devi Honda, elektrikli araç hamlelerine bir yenisini ekledi. Şirket, Tokyo Otomobil Fuarı kapsamında “Super-ONE” ismi verilen küçük elektrikli hot hatch tipindeki yeni aracını duyurdu.

EN KÜÇÜK VE EN UCUZ ELEKTRİKLİ HONDA

Honda Super-ONE, şirketin bugüne kadarki en küçük ve en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olarak nitelendiriliyor.

Etkinlikte ilk prototipi gösterilen aracın tasarımı, Honda'nın retro görünümlü elektrikli arabası N-One modelinden ilham alıyor.

BENZİNLİ MOTOR HİSSİYATI SUNACAK

Araç, "Boost Modu" isimli benzerlerinden ayrılan özel bir mod ile geliyor. Bu mod etkinleştirildiğinde, Honda Super-ONE simüle edilmiş 7 ileri şanzıman ve ek aktif ses kontrol sistemini devreye sokuyor.

Bu sistem sayesinde, güçlü bir benzinli araba kullanıyormuş hissiyatı vermek için motor sarsıntıları, vites geçişleri ve sesler simüle ediliyor.

TEKNİK VERİLER VE İÇ MEKAN

Modelin iç mekânında özel olarak tasarlanmış spor koltuklar yer alıyor. Orta kısımda bir bilgi-eğlence ekranı ve tamamen yeni bir gösterge paneli de dikkat çekiyor.

Honda, aracın performans verileri, batarya kapasitesi ve menzili gibi teknik detaylarını henüz paylaşmadı.

2026'DA PİYASADA

Honda Super-ONE modelinin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Aracın ilk etapta Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya ve bazı diğer Asya-Pasifik bölgelerinde sunulacağı aktarıldı.

Fiyatının ise 35 bin dolar civarlarında olabileceği söyleniyor.