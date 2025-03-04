Honda'dan ek gümrük vergisi hamlesi: Yeni Civic ABD'de üretilecek

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Honda, otomotiv sektöründeki belirsizliklere karşı önemli bir adım atarak, yeni nesil Civic hibrit modelinin üretim planlarını değiştirdi.

Şirket, potansiyel gümrük vergilerinden kaçınmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla üretimi, Meksika'dan ABD'ye kaydırma kararı aldı.

Bu karar, özellikle Honda Civic hibrit üretimi açısından kritik bir öneme sahip. Zira Civic, Honda'nın en çok satan modellerinden biri ve şirketin gelirlerinde önemli bir paya sahip.

ÜRETİM PLANI DEĞİŞTİ: MEKSİKA'DAN INDIANA'YA

Honda, başlangıçta yeni Civic hibrit modelini Meksika'nın Guanajuato kentinde üretmeyi planlıyordu.

Ancak, değişen ticaret politikaları ve artan maliyetler nedeniyle şirket, üretim yerini ABD'nin Indiana eyaletine kaydırma kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre, bu değişiklik Mayıs 2028 itibarıyla hayata geçirilecek. Honda'nın ABD'deki üretim hedefi, yıllık 210 bin araç olarak belirlendi.

Eğer Indiana'daki üretim kapasitesi talebi karşılamakta yetersiz kalırsa, Honda'nın tarifelere tabi olmayan ülkelerden ithalat yapmayı değerlendirebileceği belirtiliyor.