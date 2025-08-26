Hyundai, ABD'deki yatırım miktarını 26 milyar dolara çıkardı

Güney Kore merkezli Hyundai Motor Grubu, ABD'deki yatırım planlarında önemli bir revizyona gittiğini duyurdu.

Şirket, daha önce 21 milyar dolar olarak açıkladığı yatırım miktarını 26 milyar dolara yükselttiğini bildirdi.

YENİ ROBOTİK TESİS YOLDA

Artırılan bu finansman kapsamında, ABD'de son teknolojiye sahip ve yıllık 30 bin adet üretim kapasitesine sahip yeni bir robotik tesis inşa edilecek.

Bu tesis, Hyundai'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini ve ülkedeki varlığını güçlendirme hedeflerinin bir parçası.

TEKNOLOJİK GÜÇ VE İSTİHDAM

Hyundai ABD yatırım planıyla sadece üretim kapasitesini artırmayı değil, aynı zamanda teknolojik yenilikler ve istihdam alanında da etkisini artırmayı amaçlıyor.

Bu hamle, Hyundai'nin ABD pazarındaki rekabet gücünü artırma çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.