Hyundai, Concept THREE modelini Almanya'da tanıttı

Hyundai Motor Company, hızla büyüyen kompakt elektrikli araç (EV) pazarına iddialı bir giriş yapmayı hedeflediği yeni konsepti Concept THREE'nin tanıtımını Münih'teki IAA Mobility 2025 Fuarı'nda gerçekleştirdi.

Bu yeni model, markanın mevcut orta ve büyük elektrikli araç modellerini tamamlayacak yeni bir segmenti temsil ediyor.

Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve CEO'su Xavier Martinet, Concept THREE'nin pratik, erişilebilir ve duygusal olarak etkileyici bir mobilite sunma vizyonlarını somutlaştırdığını belirtti.

"ÇELİĞİN SANATI" TASARIM DİLİ

Markanın gelecekteki elektrikli modellerine ışık tutan konsept, "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) tasarım dilinden ilham alıyor.

4.287 mm uzunluğundaki araç, "Aero Hatch" profili, akıcı gövde hatları ve hem ön hem de arkada yer alan parametrik piksel aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor.

Aracın iç mekanı ise sade ve sezgisel bir tasarımla öne çıkıyor. Modüler "Kendi Yaşam Tarzını Getir" felsefesi, kullanıcıların yolculuklarını kişiselleştirmelerine olanak tanırken, "Mr. Pix" adlı sembolik karakter interaktif tasarım öğeleri sunuyor.

HYUNDAI'NİN AVRUPA ELEKTRİFİKASYON HEDEFLERİ

Hyundai, Avrupa'yı elektrifikasyon hedeflerinin merkezinde görüyor ve bu doğrultuda önemli adımlar atmayı planlıyor.

Şirket, 2027'ye kadar Avrupa'daki her modelinin elektrikli bir versiyonunu sunmayı hedefliyor.

Ayrıca 2030'a kadar 21 küresel elektrikli araç modelini piyasaya sürmeyi ve Avrupa üretim tesislerini yenilenebilir enerjiye geçirmeyi hedefliyor.