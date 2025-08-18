Abone ol: Google News

Hyundai eleştirilerin odağında: Güvenlik için ek ücret talep ediyor

Otomotiv devi Hyundai, Birleşik Krallık'ta Ioniq 5 modeli için hırsızlığa karşı geliştirdiği bir Hyundai güvenlik yamasından 49 sterlin talep etmeye başladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 11:36
Hyundai eleştirilerin odağında: Güvenlik için ek ücret talep ediyor

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin Birleşik Krallık'ta başlattığı yeni bir uygulama, teknoloji ve otomotiv dünyasında büyük tepki çekti.

Şirket, araçlarındaki bir güvenlik açığını gidermek için geliştirdiği siber güvenlik yaması için kullanıcılardan ek ücret talep etmeye başladı.

IONIQ 5 İÇİN 49 STERLİN GÜVENLİK ÜCRETİ

Tartışmalı karar, şimdilik sadece Birleşik Krallık'taki Hyundai Ioniq 5 sahiplerini etkiliyor.

Kullanıcılardan, artan hırsızlık olaylarına karşı geliştirilen güvenlik güncellemesi için 49 sterlin ödemeleri isteniyor.

TEPKİLERİN NEDENİ: ŞİRKETİN KENDİ AÇIĞI

Bu güncelleme, hırsızların elektrikli araçların kilit mekanizmalarını hackleyerek araçları çalmasını önlemeyi amaçlıyor.

Tepkilerin temel nedeni ise bu durumun şirketin kendi Hyundai güvenlik zafiyetinden kaynaklanması ve faturanın müşteriye kesilmesi.

HYUNDAI'NİN SAVUNMASI

Hyundai ise hırsızlık yönteminin yeni ortaya çıktığını savunuyor.

Şirkete göre bu yama bir zorunluluk değil, sonradan eklenen bir özellik olduğu için ücret talep edilmesi yanlış bir durum teşkil etmiyor.

Otomobil Haberleri