Hyundai i30 eylülde Türkiye'ye dönüyor: İşte özellikleri

Hyundai'nin C segmentindeki sevilen hatchback modeli i30, bir aranın ardından yeniden Türkiye pazarına dönüyor.

Yeni Hyundai i30, güncellenmiş teknolojileri ve tek bir motor seçeneğiyle eylül ayından itibaren satışta olacak.

1.5 LİTRELİK HAFİF HİBRİT MOTOR

Türkiye'ye gelecek olan i30, kaputunun altında 48V hafif hibrit destekli 1.5 litrelik T-GDI turbo benzinli bir motor taşıyacak.

140 beygir güç ve 253 Nm tork üreten bu ünite, standart olarak 7 ileri DCT şanzıman ile kombine edilecek.

DONANIM VE FİYAT BEKLENTİSİ

İki farklı donanım seviyesiyle sunulacak olan Hyundai i30, 10.3 inç dijital gösterge ve panoramik cam tavan gibi özelliklere sahip olacak.

Resmi fiyatı henüz açıklanmasa da Avrupa'daki 33 bin euroluk başlangıç fiyatı, Türkiye için bir ipucu veriyor.