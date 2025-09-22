Hyundai i30 yeniden Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai Motor Türkiye, C segmentinin beğenilen modellerinden biri olan Hyundai i30'u, yenilenen tasarımı ve yeni motor seçeneğiyle Türkiye'de yeniden satışa sundu. Araç, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

140 BEYGİRLİK MILD HİBRİT MOTOR

Yenilenen Hyundai i30'un kaputunun altında 1.5 litrelik 48 voltluk mild hibrit benzinli turbo motor yer alıyor. Bu motor 140 beygir güç ve 253 Nm tork üreterek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

Güç, yola 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla aktarılıyor. Bu sistem, akıcı vites geçişleri sağlarken mild hibrit yapı şehir içinde emisyonun azalmasına katkıda bulunuyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK

Araçta panoramik cam tavan, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemi gibi donanımlar sunuluyor. Kablosuz şarj ünitesi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği de bulunuyor.

Hyundai'nin Smart Sense adı verilen gelişmiş güvenlik teknolojileri de Hyundai i30'da standart olarak geliyor.

Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi özellikler bu pakete dahil.

HYUNDAI i30 FİYATI

Hatchback gövde tipindeki yeni Hyundai i30, Türkiye'de Prime ve Comfort olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satışa sunuldu.

Otomobilin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 699 bin TL olarak açıklandı.