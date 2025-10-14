Hyundai, ilk Çinli elektrikli modeli Elexio'yu satışa çıkarıyor

Hyundai'nin Çin'deki ortak girişimi, E-GMP platformu üzerine inşa edilen ilk Çinli SUV modeli olan Elexio EO'nun 16 Ekim’de üretim bandından ineceğini ve aynı gün ön satışlarının başlayacağını duyurdu.

722 KM'YE VARAN MENZİL

Yapılan açıklamalara göre Elexio EO, 64.2 kWh ve 88.1 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak.

Bu bataryalarla aracın CLTC standartlarına göre 518 km ile 722 km arasında değişen menzillere ulaşması hedefleniyor.

Otomobilin önden çekişli versiyonu 215 beygir güç üretirken, çift motorlu versiyonda arka aksa 98 beygirlik ek bir motor daha ekleniyor. Hızlı şarj ile bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80’e dolumu ise 27 dakika sürüyor.

27 İNÇLİK DEV KOKPİT EKRANI

Elexio EO'nun ön tasarımı, mors alfabesindeki "H" harfinden ilham alan dört noktalı kare farlarıyla dikkat çekiyor.

İç mekânda ise 4K çözünürlüklü ve 27 inç boyutunda devasa bir entegre ekran yer alıyor.

Bu ekran, hem merkezi kontrol hem de yolcu eğlence ekranı olarak görev yapıyor ve standart olarak sunulan bir head-up display ile destekleniyor.

FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yeni Elexio EO, Hyundai'nin "Çin'de, Çin için ve dünyaya" stratejisinin bir ürünü olarak geliştirildi. Aracın fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.