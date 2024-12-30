Hyundai IONIQ 5, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı

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Hyundai'nin elektrikli modeli IONIQ 5, "En Büyük İrtifa Değişimi" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.

Hindistan'da gerçekleştirilen rekor denemesinde, IONIQ 5 zorlu coğrafi koşullar ve aşırı sıcaklık farklarına rağmen başarılı bir performans sergiledi.

REKOR DENEMESİNİN DETAYLARI

Hyundai Hindistan tarafından organize edilen rekor denemesi, Evo India dergisinin profesyonel sürücüleri tarafından gerçekleştirildi.

IONIQ 5, deniz seviyesinden 5 bin 799 metre yükseklikteki Umling La Geçidi'nden başlayarak 4 bin 900 kilometrelik bir yolculuğa çıktı ve deniz seviyesinin 3 metre altında bulunan Kerala Kuttanad'da yolculuğunu tamamladı.

ZORLU KOŞULLAR

14 gün süren yolculuk boyunca IONIQ 5, Himalayalar'ın dondurucu soğuklarından Kerala'nın nemli kıyılarına kadar farklı iklim ve yol koşullarında test edildi. Araç, zorlu dağ geçitleri ve engebeli arazilerde de sorunsuz bir şekilde ilerledi.

IONIQ 5, zorlu koşullar ve yüksek irtifa farklarına rağmen dayanıklılığını ve performansını kanıtladı. Aracın elektrikli motoru ve bataryası, zorlu testler boyunca sorunsuz bir şekilde çalıştı.