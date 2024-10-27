Hyundai, marka değerini 23 milyar dolara çıkardı

Haber Merkezi

Hyundai Motor Company, marka değerini 23 milyar dolara ulaştığını ve Interbrand'in 2024 yılı "En İyi Global Markalar" listesinde 30. sırada yer aldığını duyurdu.

Bu başarı, Hyundai'nin global otomotiv sektöründeki yükselişinin ve marka gücünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Şirket, son beş yılda marka değerinde %63'lük bir artış yakalayarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu yükselişte, Hyundai'nin "İnsanlık İçin İlerleme" marka vizyonu ve özellikle IONIQ model serileriyle dünya çapındaki etkisini artırması önemli rol oynadı.

IONIQ MODELLERİ VE ÖDÜLLER, BAŞARININ TEMEL TAŞLARI

Hyundai, IONIQ modelleriyle "Dünya Otomobil Ödülleri"nde liderliği kimseye kaptırmayarak başarısını kanıtladı.

Ayrıca, J.D. Power, Red Dot ve IF Design gibi prestijli kuruluşlardan da ödüller alarak gücünü pekiştirdi.

Hyundai, marka etkisini genişletmek için stratejik girişimlerde de bulunuyor. Hyundai Motor Grubu İnovasyon Merkezi Singapur'un (HMGICS) tamamlanmasının ardından, Hyundai Motor Grubu Metaplant America (HMGMA), Ulsan'daki elektrikli araç tesisi ve Suudi Arabistan'daki yeni fabrika gibi yatırımlarla geleceğin mobilitesine yön veriyor. Bu yatırımlar, Hyundai'nin global gücünü güvence altına almasını sağlıyor.

Global bir marka danışmanlık firması olan Interbrand, her yıl büyük şirketleri inceleyerek derecelendiriyor.