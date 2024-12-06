Hyundai Staria'nın hibrit modeli Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

AA & Ensonhaber

Hyundai, popüler MPV modeli Staria'nın hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Staria Hibrit, 1.6 litrelik T-GDI benzinli motor ve 1.49 kWh'lık batarya ile donatıldı. Bu kombinasyon, araca toplamda 225 beygir güç ve 367 Nm tork sağlıyor.

Staria Hibrit, Hyundai'nin çevre dostu mobilite vizyonunu yansıtıyor. Düşük yakıt tüketimi ve yüksek performansıyla hem bireysel hem de ticari kullanıcılara hitap eden Staria Hibrit, 6 ileri otomatik şanzımanla geliyor.

FERAH VE LÜKS İÇ MEKAN

Staria, "Salon" konseptiyle tasarlanmış geniş ve lüks bir iç mekan sunuyor. Alçak omuz çizgisi ve yüksek tavan, ferah bir ortam yaratırken, elektrikli kayar kapılar ve ayarlanabilir bagaj kapağı pratiklik sağlıyor.

9 KİŞİLİK OTURMA KAPASİTESİ

Staria Hibrit, 9 kişiye kadar oturma kapasitesi sunuyor. Koltuklar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Araçta ayrıca kablosuz şarj, USB Type-C girişleri ve anahtarsız giriş gibi modern özellikler de bulunuyor.

Staria Hibrit, 10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, akıllı hız sabitleme kontrolü, ön çarpışma önleme asistanı ve şerit takip asistanı gibi ileri teknoloji ve güvenlik donanımlarıyla geliyor.

Staria'nın tasarımı, aerodinamik unsurları şık bir şekilde bir araya getiriyor. LED aydınlatmalar, aracın modern görünümünü tamamlıyor. Model, dört farklı dış renk seçeneğiyle sunuluyor.

TÜRKİYE FİYATI

Türkiye'de "Elite" donanım seviyesi ve 4x2 çekiş sistemiyle satışa sunulan Hyundai Staria Hibrit'in fiyatı 1 milyon 895 bin TL.