Hyundai, Türkiye'de internetten satış hizmetini başlattı

Hyundai Motor Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım atarak "Hyundai Online" adını verdiği yeni çevrim içi satış sistemini hizmete sundu.

Bu yeni sistem, kullanıcıların bir Hyundai modelini seçmekten ödemesini tamamlamaya kadar tüm süreci dijital olarak yönetebilmesini sağlıyor.

KREDİ VE ÖDEME ADIMLARI DA SİSTEMDE

Hyundai Online, kapora ödemesinden araç bedelinin tamamının ödenmesine kadar tüm adımları çevrim içi ortama taşıyor.

Kullanıcılar, ödemelerini kredi kartı, EFT/havale yoluyla yapabildikleri gibi, dilerlerse birden fazla kredi kartını aynı anda kullanabiliyor.

Yeni sistem, ayrıca dijital taşıt kredisi kullanarak satın alma işleminin tamamlanmasına da olanak tanıyor.

Hyundai, bu uygulamayla müşterilerine kesintisiz, hızlı ve erişilebilir bir araç satın alma deneyimi sunmayı hedefliyor.