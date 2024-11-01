Hyundai, yeni hidrojen yakıt hücreli elektrikli aracını bu ay tanıtacak

AA & Ensonhaber

Hyundai, hidrojen enerjisiyle çalışan araçlardaki iddiasını yeni bir konsept otomobille ortaya koyuyor.

Kasım ayında Los Angeles ve Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan İnitium, markanın gelecekteki tasarım anlayışını ve teknolojik vizyonunu yansıtıyor.

Latince'de "başlangıç" anlamına gelen İnitium, Hyundai'nin hidrojen teknolojisindeki 27 yıllık birikiminin bir ürünü olarak öne çıkıyor.

YENİ TASARIM DİLİ: ÇELİK SANATI

İnitium, Hyundai'nin "Çelik Sanatı" (Art of Steel) adını verdiği yeni tasarım dilinin ilk örneği. Bu tasarım anlayışı, Hyundai Motor Grubu'nun hidrojen değer zinciri iş kolu HTWO'nun karakterini de yansıtıyor.

İnitium, hidrojen yakıt hücresi teknolojisi sayesinde 650 km'nin üzerinde bir menzil sunmayı hedefliyor.

Düşük yuvarlanma dirençli lastikler ve aerodinamik jantlar, menzilin artırılmasına katkı sağlıyor. 150 kW'a kadar güç çıkışı sunan İnitium, performansıyla da beklentileri karşılıyor.

İnitium, FCEV kullanıcılarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan şarj altyapısı sorununa da çözüm sunuyor.

FCEV'ye özgü bir rota planlayıcısı sayesinde, kullanıcılar yol boyunca şarj istasyonlarını kolayca bulabiliyor ve optimum rotayı çizebiliyor.

Ayrıca, şarj istasyonlarının konum erişilebilirliği, çalışma durumu ve bekleyen araç sayısı gibi bilgiler de kullanıcılarla paylaşılıyor.