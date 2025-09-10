Hyundai, yeni nesil Elantra N ve i20 N üzerinde çalışıyor

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, performans serisinin sevilen üyeleri Elantra N ve i20 N'nin yeni nesilleri üzerinde çalıştığını resmi olarak açıkladı.

Özellikle Türkiye'de popüler olan i20 N, önemli bir güç artışı ve teknoloji güncellemesiyle yola çıkacak.

YENİ i20 N: HİBRİT GÜCÜYLE 270 BEYGİR OLACAK

Aktarılan bilgilere göre yeni nesil i20 N, elektrik desteğiyle güçlendirilecek. Araçtaki mevcut 1.6 litrelik turbo motora küçük bir elektrik motoru eşlik edecek ve bu sayede Euro 7 emisyon düzenlemeleri karşılanacak.

Bu hibrit sistemle birlikte gücün 201 beygirden 270 beygire taşınması hedefleniyor.

Hyundai'nin aracı altı vitesli manuel şanzıman yerine, çift kavramalı ve sekiz ileri otomatik şanzımanla sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YENİ ELANTRA N MOTOR DEĞİŞTİRİYOR

Yeni nesil Elantra N'nin (i30 Sedan N olarak da biliniyor) ise mevcut 2.0 litrelik motoru, 2.5 litrelik yeni bir motorla değiştireceği belirtiliyor.

276 beygir civarında güç sunması beklenen bu aracın büyük ihtimalle Türkiye pazarına getirilmeyeceği ifade ediliyor.