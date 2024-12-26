İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı uzatıldı

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Resmi Gazete'de yer alan kararla ikinci el araç satışında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi yeniden uzatıldı.

1 Ocak 2025'te sona erecek uygulama 6 ay daha ertelenerek 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

YENİDEN ERTELENDİ

Uygulama ilk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekken 1 Ocak 2024’e, daha sonra da 1 Temmuz 2024'e ve 1 Ocak 2025'e kadar uzatılmıştı.

FAHİŞ FİYATLARI ENGELLEMESİ AMAÇLANIYOR

Düzenlemeyle sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre geçmedikçe ikinci el olarak satışı yasaklanıyor.

Ayrıca ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konularak satışının yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.