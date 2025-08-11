İkinci el araç satışında kapora tuzağı: Yeni yöntemden kimsenin haberi yok

İkinci el araçlarını internet üzerinden satmak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi haline gelen yeni ve akıl almaz bir yöntemle karşı karşıya.

Banka uygulamalarındaki "ödeme iste" özelliğini bir tuzağa dönüştüren dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak ve kapora gönderme bahanesiyle satıcıların banka hesaplarını boşaltıyor.

Mağdurlar, birçok kişinin haberdar olmadığı bu mobil bankacılık sistemini kullanarak tuzağa düşürülüyor.

Kendilerini alıcı gibi tanıtan dolandırıcılar, satıcıyla anlaştıktan sonra güven kazanmak için kapora göndereceklerini söylüyor.

ÖDEME İSTE ÖZELLİĞİNİ KULLANIYORLAR

Ancak normal bir para transferi yapmak yerine, kendi mobil bankacılık uygulamalarının "ödeme iste" özelliğini kullanarak satıcıya aslında bir para talebi gönderiyorlar.

Satıcı, kendisine para geldiğini zannederek bu talebi onayladığında ise, aslında kendi hesabından dolandırıcıların hesabına 50 bin TL'ye varan tutarlarda para transferi yapmış oluyor.

TUZAK NASIL İŞLİYOR

Dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtulan bir sosyal medya kullanıcısı, yaşadıklarını anlatarak diğer satıcıları uyardı.

Telefonla kendisine ulaşan kişinin "Aracınızı beğendik, pazarlık yapmadan kapora göndereceğiz." dediğini belirten vatandaş, ardından banka uygulamasına bir bildirim geldiğini gördüğünü söyledi.

Paylaşımında, "Uygulamaya girdim, '10 bin TL ödeme isteği' gelmiş. Sonra fark ettim ki bu bir ödeme talebi. Onaylasam benim hesabımdan para gidecekmiş." dedi.

Bildirimin açıklama kısmında dolandırıcıların yazdığı ve tuzağa düşürmeyi amaçlayan "Bu tutar size aktarılacaktır." notu ise yöntemin ne kadar aldatıcı olabileceğini gözler önüne serdi.

MAĞDURLAR PARAYI GERİ ALAMIYOR

Aynı dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşan ve maalesef tuzağa düşen başka bir kullanıcı ise bir şikayet platformunda yaşadıklarını paylaştı:

Karşı taraf, internetten onay butonuyla para gönderdiğini söyledi. Butona bastım, hesabımdan 50 bin TL çekildi. Bankayı aradım, işlemi iptal edemediklerini söylediler.

Bu durum, işlemi yapan kişinin bizzat kendisi onayladığı için bankaların genellikle müdahale edemediği anlamına geliyor.

UZMANLARDAN UYARI: "BİLDİRİMLERİ DİKKATLİCE OKUYUN"

Dolandırıcıların bu yeni yöntemiyle ilgili konuşan uzmanlar, "ödeme iste" özelliğinin amacı dışında kullanıldığını söylüyor.

Ödeme iste, aslında borç-alacak ilişkilerinde veya bir kiracıya kira ödemesini hatırlatmak gibi durumlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Ancak dolandırıcılar, özellikle ikinci el satış platformlarında bu özelliği kötüye kullanıyor.

Bu nedenle vatandaşlar, bu tür işlemlerde bankalardan gelen bildirimlerin her kelimesini dikkatlice okumalı.