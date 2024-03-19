İkinci el otomobil satıcıları, seçimden sonrasına odaklandı İkinci el otomobil satışlarında fiyatlar yükselince Ticaret Bakanlığı devreye girdi ve fiyatlar geriledi. İstanbul Oto Galericiler Odası Başkanı Taşlıdağ, bu süreçte sektörde neler yaşandığını, ikinci el araçlardaki son durumu ve gelecek beklentilerini Ensonhaber'e anlattı.

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Özel Haber

İkinci el otomobil satışlarında fiyatlar yükselince piyasanın dengeleri bozuldu.

Ticaret bakanlığın'nnı aldığı tedbirlerle de fiyatların gerilemesi ile birlikte satışlar da durma noktasına geldi.

Son 20 gün içinde ikinci el araç satışlarında tekrar kıpırdanma yaşandı.

İstanbul Oto Galericiler Odası Başkanı Doğukan Taşlıdağ, bu aşamada sektörün yaşadıklarını ve gelecekten beklentilerini Ensonhaber'e açıkladı.

Araç piyasasını düzenlemek için gündeme gelen uygulamalar

Ticaret Bakanlığı, 6 ay 6 bin kilometre olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına gitti. Bu kısıtlama 1 yıl içinde 3'ten fazla satış yapan bireysel satıcıları da kapsadı.

İkinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı.

İkinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süre, 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Otomobil yetkili bayileri; satıştan kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme ve alıcıyı aksesuar almaya veya takasa zorlama gibi vatandaşların taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasından men edildi.

Bu denetimler kapsamında bugüne kadar 2 bin 258 firmayı denetlendi ve toplam 688 firmaya 404 milyon 741 bin 914 TL idari para cezası uygulandı.

"Uygulamalar sektörü etkiledi"

Doğukan Taşlıdağ, 6 ay 6 bin kilometre uygulamasının uygulamalarının oto galericileri olumsuz etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

Oto galericilere özel 6 ay 6 bin kilometre sınırlama getirildi. Bu sınırlama bizim otomobil satışlarımızı inanılmaz şekilde etkiledi. Almış olduğumuz elimizdeki araçları satamaz hale geldik. 6 ay 6 bin kilometre sınırlama getirildiğinden noterler satışları yapmadığından esnaf mağduriyet yaşadı. Vatandaşlarda böyle bir kısıtlama yok. Binicileri sınırlama olmadığı için esnafın haricinde araba alıp satanlar çoğaldı.

"Pandemiden bu yana araç fiyatları yüzde 100 arttı"

Sınırlama araç fiyatlarının aşağıya düşmesini etkilemedi. Kişilere yılda 3 kez araç satma hakkı tanındı. Bir kişi 3 kendisine ve ailesindeki diğer fertlere de 3'er araç alarak ticaret yapıyor. Galericilere çıkarttıkları gibi satıcılara da aynı maddeyi koysalardı piyasa rahatlardı belki. Ne kadar düşük maliyetle araç alırsak o kadar hızlı araç satarız. Bir araçtan 30-50 bin kazanmamız önemli değil önemli olan yerine yeni araç koyabilmeliyiz. Pandemiden bu yana araç fiyatları yüzde 100 arttı. Eskiden 1 milyon lira sermayesi olan esnaf 100 bin liradan 10 araç alıyorken şimdi bu rakam düştü.

İlanlarda yeni kısıtlama talebi

Artık herkes araçlarını ilana koyamıyor. Şahıslarda kısıtlama yok. Kısıtlamanın şahıslara da gelmesini istiyoruz. Bir kişi yıl içinde 3 araçtan fazla satamasın istiyoruz.

"Satışlardaki kıpırdanmanın nedeni, satışı uzun süredir erteleyenler"

Taşlıdağ, otomobil satışlarında son 20 günde yaşanan kıpırdanmanın, uzun süre araçlarını satmayı bekleyen araç sahiplerinin zararına da olsa satış işlemini gerçekleştirmek istemesinden kaynaklandığını şu ifadelerle dile getirdi:

2023 Ekim ayı itibariyle faizlerde artış söz konusu oldu. Piyasa faizi yüzde 50'yi geçti. Bundan dolayı bankalardan şu an kimse kredi alamaz hale geldi. Bu otomotiv sektörüne eksi yansıyor. Otomotiv fiyatlarında yüzde 20-30 düşüş gerçekleşti. Satış kıpırdamasının asıl sebebi herhangi bir kaynak yaratılması değil, sadece eski (2024 öncesi) alınmış araçların zarar etmemek için daha fazla bekletilmeden satılmak istenmesi. Örneğin bir kişi 3 milyon liralık arabayı 2 milyon 650 bin liraya satıyor ve 450 bin lira zarar ediyor. Ancak o arabayı satan kişi de elindeki parayı hemen mevduat faizine yatırıyor ve zararını iki ayda telafi ediyor.

Seçimden sonra satışların artması beklentisi

"Piyasanın açılmasını canı gönülden istiyoruz." şeklinde konuşan Taşlıdağ'a göre talepleri doğrultusunda, seçimden sonra faiz indirimi yapılır ve kredi açılırsa, yeniden satışların artması beklenti dahilinde.