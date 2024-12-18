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İHA

Otomobil piyasasında sıfır araçta kampanyalar ve indirimler ikinci el piyasasını vurdu.

Buna zamanında yapılan gereksiz fiyat artışları da ekleninde ikinci el piyasasında satışlar tamamen durdu.

Galericiler ise satışların durmasına yüksek faiz oranların sebep olduğu görüşünde.

YÜZDE 20 İNDİRİME RAĞMEN SATIŞ YOK

Sektörün durma noktasına geldiğini aktaran Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüzde 20'lere varan indirimlere rağmen satış yapamadıklarını kaydederek, yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti.

UMUTLAR YENİ YIL İÇİN

Levent, sektördeki haraketliliğin faizlerin düşmesine bağlı olduğunu ifade etti. Galerici Fevzi Kocaman, 2024 yılında beklediklerini bulamadıklarını ifade ederek, yeni yıl için umutlu olduklarını kaydetti.

Kocaman, iş yerlerinde satış için sergiledikleri trafiğe çıkmayan araçlarda sigorta zorunluğunun ise girdi fiyatlarını arttırdığını belirterek, teşhir durumunda olan araçlar için sigorta zorunluğunun ortadan kaldırılmasını istediklerini ifade etti.