İkinci el otomobilde canlanma sinyali: Fiyatlar nasıl değişecek Bu yılı durgun geçiren ikinci el otomobil piyasasında canlanma sinyali var. Satışlar temmuz ve ağustos aylarında artış gösterdi.

Haber Merkezi

Son yıllarda ikinci el otomobil piyasası oldukça hareketli. Geçtiğimiz yıllarda ciddi derecede yükselen fiyatlar, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle birlikte düşmeye başladı.

İkinci el otomobil satışları canlanmaya başladı. Piyasa yaklaşık 10 ay durgun seyretti. Bu süreçte satışlar azalırken, fiyatlar düştü.

HAREKETLENME VAR

Son aylarda ise hareketlenme yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, satışlar temmuzda yıllık yüzde 9,6, ağustosta yüzde 11 arttı.

Sektör temsilcileri, ikinci eldeki talebin yıl sonuna kadar diri olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Geçen yıl ikinci elde fiyatlar sıfır otomobiller ile yarışıyordu. Bu durum yeniden tersine döndü.

İkinci el araç fiyatları gerilerken, sıfır araç fiyatları yükseldi. Uzmanlara göre otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması bunda etkili oldu. Yeni araçlar için yapılan kampanyalar da ikinci ele talebi azalttı.

FİYATLAR NASIL DEĞİŞECEK

Sektör temsilcilerine göre ikinci el fiyatların geçen seneye göre uygun durumda, ancak bundan sonra sıfır araba fiyatlarına göre yavaş yavaş artabilir.