İkinci elde elektrikli otomobillere olan talep artıyor

Haber Merkezi

İkinci el araç piyasasında elektrikli araçlara olan talep hızla artıyor. 2024 yılında online satışlarda elektrikli araçların payı yüzde 127 artarak 18 bin 620 adede ulaştı.

DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLAR DA TERCİH EDİLİYOR

Elektrikli araçların yükselişine rağmen dizel ve benzinli araçlar da ikinci el piyasasında popülerliğini korudu.

Dizel araç satışları yüzde 5, benzinli araç satışları ise yüzde 22 arttı. Otogazlı araçlara olan talep de artmaya devam etti.

HİBRİT ARAÇLARDA DÜŞÜŞ

Hibrit araç satışları ise 2024 yılında, bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Yine de sürdürülebilir mobiliteye olan ilginin devam ettiği görülüyor.

EN ÇOK SATIŞ EKİM AYINDA

2024 yılında ikinci el araç piyasasında en çok satış ekim ayında gerçekleşti. Toplam satışların yüzde 10,53'ü ekim ayında yapıldı.

C SEGMENTİ LİDER

İkinci el araç pazarında en çok tercih edilen segment, yüzde 51,58 ile C segmenti oldu. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde C segmenti araçlara olan talep daha yüksek.

İSTANBUL, ZİRVEDE

İstanbul, 1 milyon 938 bin 790 adet ile ikinci el araç satışında lider oldu. Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa ise diğer büyük pazarlar arasında yer aldı.

10 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Satılan araçların yüzde 55,91'i 10 yaş ve üzerindeki araçlardan oluşuyor. 1 yaşındaki araçlar yüzde 6,40 ile ikinci, 4 yaşındaki araçlar ise yüzde 5,57 ile üçüncü sırada yer aldı.

YAKIT TÜRÜNDE DİZEL LİDER

Dizel araçlar, 1 milyon 199 bin 578 adet ile ikinci el pazarında en çok tercih edilen yakıt türü oldu. Benzinli araçlar ise 799 bin 574 adet ile ikinci sırada yer aldı.