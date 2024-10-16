İPhone modelleri Volvo, Polestar ve Audi için anahtara dönüşüyor

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Apple kullanıcıları için heyecan verici bir gelişme yaşandı! Apple, Volvo, Polestar ve Audi marka araçlar için dijital araba anahtarı desteğini Cüzdan uygulamasına eklemeye hazırlanıyor.

MacRumors tarafından yapılan keşfe göre, Apple'ın Cüzdan uygulamasının arka plan kodlarında yapılan değişiklikler, bu yeni özelliğin yakın zamanda kullanıma sunulacağına işaret ediyor.

DİJİTAL ANAHTAR NASIL ÇALIŞIYOR

Dijital araba anahtarı özelliği, NFC teknolojisi sayesinde çalışacak. iPhone veya Apple Watch kullanıcıları, cihazlarını uyumlu araçların NFC okuyucusuna yaklaştırarak araçlarının kapılarını kilitleyebilecek, kilidini açabilecek ve hatta motoru çalıştırabilecek.

Bu özellik, araba anahtarlarını yanınızda taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Apple, dijital araba anahtarı desteğini ilk olarak 2022 yılında kullanıma sunmuştu. Şu anda BMW, BYD, Hyundai, Genesis, Kia, Lotus, Mercedes-Benz ve RAM gibi markaların belirli modelleri bu özelliği destekliyor.

Volvo, Polestar ve Audi'nin de bu listeye eklenmesiyle birlikte, dijital araba anahtarı özelliğinin kullanım alanı daha da genişleyecek.