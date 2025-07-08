iPhone üreticisi Foxconn, Nissan'ın Japonya'daki fabrikasında otomobil üretmek istiyor

Japon ekonomi gazetesi Nikkei'nin haberine göre, teknoloji devi Foxconn ve otomobil üreticisi Nissan, Japonya'da ortak elektrikli araç üretimi için masaya oturdu.

Bu olası iş birliği, Nissan'ın küresel yeniden yapılanma sürecinde kapatılması gündemde olan Oppama fabrikasını ve binlerce çalışanın işini kurtarabilir.

İKİ TARAF İÇİN DE KAZAN-KAZAN FORMÜLÜ

Nissan, kapasitesinin sadece yüzde 40'ını kullandığı fabrikanın üretim hatlarını Foxconn'a devrederek hem maliyetleri düşürmeyi hem de istihdamı korumayı hedefliyor.

Foxconn ise bu hamleyle, 2019'dan beri yatırım yaptığı elektrikli araç sektörü için Japonya'da önemli bir üretim üssü elde etmiş olacak.

FOXCONN'UN OTOMOTİVDEKİ BÜYÜME HEDEFLERİ

Kendi elektrikli araç platformunu geliştiren ve Foxtron markasıyla araçlar tanıtan Foxconn, bu tesiste kendi modellerini üretebilir.

Şirket, ayrıca kısa süre önce Mitsubishi Motors'a elektrikli otomobil ve Mitsubishi Fuso'ya elektrikli otobüs tedariki için de anlaşmalar imzalamıştı.