İsim başvuruları yapıldı: Ferrari'den dört yeni model geliyor

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İtalyan spor otomobil devi Ferrari, gelecek modelleriyle ilgili yeni bir ipucu verdi. Markanın geçtiğimiz ay "SC40" ve "CZ26" isimlerinin ticari haklarını almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Diğer üreticilerin aksine Ferrari, genellikle ticari hakkını aldığı isimleri modellerinde kullanmasıyla biliniyor. Bu da bu isimlerin yakın gelecekte birer yeni Ferrari modeline ait olacağı beklentisini güçlendiriyor.

BU YIL 6 YENİ MODEL TANITACAK

Bu gelişme, markanın 2025 yılı boyunca tanıtacağını duyurduğu altı yeni model planıyla da örtüşüyor.

Bu araçlardan 296 Speciale tanıtılırken, ilk elektrikli modelin çıkışı ise 2026'ya ertelenmişti. Bu da yıl sonuna kadar tanıtılması gereken dört yeni model kaldığı anlamına geliyor.

İSİMLER HANGİ MODELLERE AİT OLABİLİR

Yeni isimlerin hangi modellere ait olacağı ise şimdilik bir sır. "CZ26" isminin, markanın tek seferlik veya sınırlı sayıda ürettiği özel projelere uygun olduğu düşünülüyor.

"SC40" isminin ise daha ana akım bir modele, belki de üretimi 2024'te durdurulan SF90 Stradale'nin yerine geçecek yeni bir amiral gemisine ait olabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, markanın "Icona Serisi" için yeni bir üye geliştiriyor olma ihtimali de masadaki seçenekler arasında.